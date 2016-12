Richard Lugner: "Es gibt derzeit keine Frau"

Aber nicht nur, weil ihn sein "Katzi", Anastasia Sokol, gesund pflegt. Nein, der rüstige Baulöwe fährt gut gelaunt auf Urlaub! Ohne Übergepäck und ohne Begleitung.

Mit Anastasia "Katzi" Sokol war Richard Lugner vier Jahre liiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nicht wirklich?! "Am 27. Dezember um 10.15 Uhr fliege ich nach Kuba", erzählt er im krone.at- Gespräch und holt gleich nochmal tief Luft, um sich (ungefragt) zu erklären: "Ich habe derzeit keine Frau. Meine Ex- Frau (Anm.: er meint das "Spatzi") versucht mir das zu unterstellen. Sie, Herr Schenz kennen die Dame, die man versucht mir unterzujubeln. Sie haben schon mal vor Jahren über sie berichtet. Und ich gebe zu, dass diese Dame eine tolle Frau ist, die ich auch gerne an meiner Seite hätte, aber da ist nichts!" Wirklich nicht, Herr Lugner?

Richard Lugner Foto: APA/Herbert P. Oczeret

"Nein, wenn ich es Ihnen doch sage. Wir (Name der Dame, die nicht genannt werden will, ist der Redaktion bekannt) waren seinerzeit mal in der Oper, in Klosterneuburg und danach gab es keinerlei Berührungspunkte." Und schon gar keine, zu Mörtels Leidwesen, physische ...

Richard Lugner Foto: Christian Jauschowetz

Also lautet die Devise zur Weihnachtszeit: Richard Lugner alleine zu Hause. Doch wir sind uns sicher, dass unser Society- Schreck so wie seinerzeit im Hollywood- Blockbuster "Kevin alleine zu Hause" bestimmt genügend Dinge anstellen wird, die ihm alles, nur kein fades Urlaubserlebnis bereiten werden. Schöne Bescherung….

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung