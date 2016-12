Richard Lugner: Erster Streit nach Scheidung

Richard Lugners Scheidung war das Society- Thema der Woche. Die ATV- Sendung "Hi Society" (Ausstrahlung am Sonntag, 19:30) begleitete den Baumeister durch seinen Scheidungstag. Direkt von seiner Krebsbehandlung im Krankenhaus ging es weiter zum Scheidungstermin, danach in die Lugner City, wo er "Hi Society" Rede und Antwort stand. Er wirkte laut dem Sender gelöst und in bester Stimmung, genoss wieder das Rampenlicht, plauderte über seinen geplanten Kuba- Urlaub. Doch eines vermieste ihm die Laune - ein Anruf von Cathy, die ihn während des Interviews vor laufender ATV- Kamera übers Telefon anfauchte.

Die 26- Jährige war offenbar verärgert, dass ihr Ex- Ehemann Interviews gibt, und wollte von Lugner wissen, ob er über ihre Ehe spricht. Lugner versuchte zu beschwichtigen: "Mein Statement war, dass ich gesagt hab, dass ich seit ein paar Stunden geschieden bin, dass ich mit dir viele wunderschöne Zeiten verbracht habe ..." Cathy antwortet darauf deutlich empört: "Warum bestätigst du das überhaupt? Warum sagst du das?" Der Baumeister: "Ja weil's ja wahr ist. Warum soll ich sagen, es war mit dir grauslich? Das stimmt ja nicht ..."

Wie krone.at erfuhr, gibt es nach der Scheidung eine Verschwiegenheitsvereinbarung zwischen den Ex- Eheleuten, die verbietet, weiterhin über die Beziehung zu sprechen. Gerne hält der Geschäftmann sich nicht daran. Der "Bunte" sagt er, dass er Cathy nie heiraten wollte .

Richard Lugner war seit 2014 in fünfter Ehe mit der ehemaligen Krankenschwester und "Playboy"- Zierde Cathy, geborene Schmitz, verheiratet. Im Sommer 2016 geriet die Beziehung in Trubel, nachdem das Starlet eigenwillig an der Trash- TV- Show "Promi Big Brother" teilnahm und sich danach eine weitere Auszeit nahm und in ihr Haus in Süßenbrunn zog anstatt zurück ins eheliche Döblinger Domizil. Ob "Spatzi" - wie Lugner seine jüngste Ex- Gattin getauft hatte - das letzte Tierchen in der Sammlung bleibt, wird sich zeigen ...

