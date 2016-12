Richard Lugner: "Die Krebstherapie macht Probleme"

Der 84- Jährige ist müde. Die Behandlung gegen den Prostatakrebs zehren an den Kräften Lugners, berichtet Seitenblicke.at. "Ich habe jetzt auch noch mit Darmproblemen zu kämpfen", so der Unternehmer. Außerdem habe er eine starke Verkühlung, die er nicht loswerde, "weil immer was los" sei und er so "viele Termine, auch am Wochenende", habe.

Richard Lugner Foto: Martin A. Jöchl

Die sechswöchige Bestrahlungstherapie im AKH muss Lugner noch bis nächste Woche Freitag, also bis einen Tag vor Weihnachten, über sich ergehen lassen. "Dann ist die Behandlung fertig", sagt Lugner. Seine Ärzte seien zuversichtlich, dass er ein paar Tage darauf seinen Weihnachtsurlaub auf Mauritius antreten können.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Von seiner Exfrau Cathy will er übrigens seinen "Frieden". Deshalb habe er ihr Personal für die Abwicklung ihrer Übersiedelung zur Verfügung gestellt. Wie berichtet, will die 27- jährige noch diese Woche mit ihrer Tochter Österreich verlassen.