Richard Lugner: Blitzhochzeit mit seiner Andrea?

Nach der Scheidung von seiner fünften Ehefrau ist Richard Lugner endlich wieder glücklich. Der Grund, der ihn so zum Strahlen bringt, ist "Andrea vom Badesee", der Mörtel bereits den tierischen Spitznamen "Goldfisch" verpasst hat.

Richard Lugner zeigt stolz seine neue Freundin. Foto: Viennareport

Bei so vielen Herzerln, die der Baumeister derzeit in den Augen hat, stellt sich die Frage: Steht etwa bald eine weitere Hochzeit ins Haus? Immerhin ging's mit seiner Ex- Gattin auch recht schnell. "Ich war fünf Mal verheiratet. Wenn es schief geht, dann kostet es eine Menge Geld. So schnell wird es also nicht passieren", verneinte Mörtel Gerüchte um eine Blitzheirat gegenüber der "Bunte".

Richard Lugner tauschte verliebte Küsse mit seiner "Andrea vom Badesee". Foto: Viennareport

Dafür verriet der umtriebige Society- Baulöwe, wie es zu dem - doch recht ungewöhnlichen - Spitznamen für seine Freundin kam. "Weil Andrea an einem Badesee wohnt und dort auch viel im Wasser schwimmt", so Mörtel.

Richard Lugner mit seiner "Andrea vom Badesee" in Paris Foto: privat