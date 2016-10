Richard Lugner blättert auf ATV im Familienalbum

Angefangen hat einst alles mit Christina "Mausi" Lugner. "Es ist der Funke halt gesprungen, sonst hätte es sie nicht 17 Jahre gegeben. Dann war's halt aus", sagt Mörtel rückblickend, dabei hat mit Ehefrau Nummer vier Richards Leben medial erst so richtig Fahrt aufgenommen.

Ganze 17 Jahre war Christina "Mausi" Lugner die Frau an der Seite des Baumeisters. Foto: APA/Guenter R. Artinger

Plötzlich waren überall Kameras, sogar vor dem ehelichen Schlaf- und Badezimmer wurde kein Halt gemacht. Nach etlichen Jahren, zahllosen Streits und angeblichen Affären folgte ein "Psychokrieg", der in der Scheidung mündete. Heute reden die beiden kaum noch miteinander, wie Lugner in "Hi Society" letztens erklärte, schließlich könne seine Noch- Ehefrau "das Mausi nicht leiden".

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Als gewiefter Geschäftsmann ist eine Trennung für Lugner jedoch lediglich eine neue Herausforderung, denn eine neue Flamme wird sofort medienwirksam mittels Castingshow gesucht. Lange bleibt er nie alleine. Schließlich sind "seine Tränensäcke richtig sexy" und "er hat Charme" und ist "humorvoll". Die Liste der Verehrerinnen ist lang, denn an Richards Seite gelangt frau für kurze Zeit an Ruhm und seine Kreditkarte. Letztendlich folgt immer eine Trennung. Auch mit Ehefrau Nummer fünf, Cathy, scheint das Beziehungsaus trotz zuletzt versöhnlicher Bilder derzeit nur eine Frage der Zeit.

Richard und Cathy Lugner im Infight Foto: ATV

Doch Frauen hin oder her. Eine Konstante gibt es in Richards Leben: den Wiener Opernball. Warum er sich das antut? "Weil's ein gutes Werbeevent für die Lugner City ist, und ich mag die Öffentlichkeit." Als hätte Lugner nicht schon zu Hause genügend Schwierigkeiten mit den Damen, holt er sich Jahr für Jahr eine für das Society- Spektakel an die Seite: Paris Hilton, Pamela Anderson, Geri Halliwell und Dita Von Teese waren bereits unter den Gästen. Und das Ende scheint noch lange nicht in Sicht, getreu dem Lugner- Motto: "Ein größeres Unglück, als dass sie mich verführen, kann mir eh nicht passieren".

Kim Kardashian brachte Richard Lugner 2014 zum Verzweifeln. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER