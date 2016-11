Richard Lugner bestätigt: "Ja, ich habe Krebs!"

Am 14. September seien bei ihm stark erhöhte PSA- Werte im Blut festgestellt worden, so Lugner gegenüber der "Krone" (das große Interview mit Conny Bischofberger lesen Sie in der Sonntagsausgabe der Kronen Zeitung).

Reinen Tisch: Richard Lugner im Interview mit Conny Bischofberger Foto: Martin A. Jöchl

Das Prostataspezifische Antigen ist ein Tumormarker, der von der Prostata gebildet wird. Am 17.10. wurden dann auch Prostata- Krebszellen diagnostiziert. "Ich habe vier Urologen zu Rate gezogen", erzählt der Baulöwe, "drei haben Strahlentherapie empfohlen, einer wollte operieren."

Richard Lugner Foto: Martin A. Jöchl

Sechswöchige Therapie im Wiener AKH

Die insgesamt sechswöchige Therapie startete Lugner am 11.11. im Wiener AKH, "in Begleitung meiner Frau", wie ihm wichtig ist, zu betonen. Die Ehe von Cathy und Richard "Mörtel" Lugner steckt seit ihrem Aufenthalt im "Promi Big Brother"- Haus Anfang September in einer tiefen Krise. Die Erkrankung des Baumeisters belastet das Paar nun zusätzlich.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/dpa/Ursula Düren

Cathy war deshalb auf Facebook der Kragen geplatzt. "Haltet euch raus!", warnte die 26- jährige fünfte Ehefrau von "Mörtel" jene, die ihr vorwarfen, ihn jetzt, wo es ihm schlecht gehe, im Stich zu lassen. Das vergangene Wochenende verbrachte Cathy mit Tochter Leonie in Paris - ohne Richard.

Im großen Sonntagsinterview mit Conny Bischofberger erzählt der 84- Jährige, wie es ihm wirklich geht und was ihn derzeit mehr belastet: Die drohende Scheidung oder seine Krankheit ...

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT