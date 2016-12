Richard Lugner: Alle seine "Tierchen" im Überblick

"Ich habe ja wirklich geglaubt und gehofft, dass diese Ehe bis zu meinem Lebensende dauern und sie meine letzte Frau sein wird", seufzte Richard Lugner nach der Scheidung im Gespräch mit der "Krone". Im September 2014 gab der Baulöwe in einer großen Zeremonie im Wiener Schloss Schönbrunn dem Ex- Playmate Cathy Schmitz das Jawort. Zwei Jahre später ist die Liebe zu "Spatzi" Geschichte - und "Mörtel" wieder auf Freiersfüßen.

Richard Lugner mit seiner Cathy Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Eine sechste Ehe schließt der Society- Baumeister, der neben der Enttäuschung um das Ehe- Aus auch mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hat, kategorisch aus. Und eine neue Freundin? Immerhin sorgte Lugner mit seinen zahlreichen Frauen immer für Tuschelthemen in der Wiener Society - nicht zuletzt wegen der lustigen Tiernamen, die er ihnen stets gab. Und so wundert's nicht, dass sich "Mörtel" im Laufe seiner 84 Lebensjahre schon einen regelrechten "Zoo" zugelegt hat.

So emotional war die Hochzeit von Richard Lugner mit Cathy Schmitz im Jahr 2014. Foto: Viennareport

"Mörtel" und seine "Tierchen"

Die Ehe mit seiner Jugendliebe Christine Gmeiner hielt 17 Jahre lang. Mit Cornelia Hahn war er vier Jahr verheiratet. Susanne Dietrich war von 1984 bis 1989 an seiner Seite. Erst mit Ehefrau Nummer vier entwickelte Richard Lugner aber seine Vorliebe für ausgefallene Kosenamen. Von 1990 bis 2007 war "Mörtel" mit Christina Lugner verheiratet, nannte sie liebevoll "Mausi".

Ganze 17 Jahre war Christina "Mausi" Lugner die Frau an der Seite des Baumeisters. Foto: APA/Guenter R. Artinger

Nach der Scheidung von "Mausi" kam der 84- Jährige so richtig in Fahrt, legte sich im Laufe der Zeit einen ganzen "Zoo" zu: So datete er Bettina "Hasi" Kofler (2008),

Zehn Monate dauerte die Liebe zwischen Richard Lugner und Bettina "Hasi" Kofler. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Sonja "Käfer" Schönanger (2008- 2009),

Von Ende 2008 bis Anfang 2009 zeigte sich "Mörtel" mit Sonja "Käfer" Schönanger. Foto: APA/Herbert Neubauer

Nina "Bambi" Bruckner (2009),

Ganze vier Monate hat es Nina "Bambi" Bruckner nur mit "Mörtel" ausgehalten. Foto: APA/dpa/Felix Höšrhager

Anastasia "Katzi" Sokol (2009- 2013)

Mit Anastasia "Katzi" Sokol war Richard Lugner vier Jahre liiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

und Bahati "Kolibri" Venus (2013- 2014),

Neun Monate war Richard Lugner mit Bahati "Kolibri" Venus liiert. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

bevor er am 13. September 2014 im Wiener Schloss Schönbrunn die Deutsche Cathy "Spatzi" Schmitz heiratete.

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Schade, dass die Ehe nicht gehalten hat! Das kecke Playmate sorgte in den letzten zwei Jahren nämlich für ähnlich viel Wirbel wie ihr Ex- Göttergatte und passte dahingehend wie die Faust aufs Auge zu ihm. Welches "Tierchen" ihr nachfolgen wird? Wir sind schon gespannt ...

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: facebook.com/crazycathy.famous

Cathy Lugner in sexy Pose Foto: facebook.com/cathylugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Cathy und Richard Lugner vor dem Opernball 2015 Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Richard Lugner beendete seinen Wahlkampf am Stephansplatz. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER