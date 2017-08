Remini sollte James für Scientology anwerben

"Sie haben mich ständig gefragt: 'Warum ist er nicht bei uns? Warum hast du nicht für uns geworben?'", erzählt Leah Remini laut "Enterpress News" jetzt im Interview. "Ich habe immer gesagt: 'Weil er katholisch ist und nichts mit uns zu tun haben will'."

Auf dem Set von "Kevin Can Wait": James und Remini Foto: instagram.com/leahremini

Laut der 47- Jährigen gab es Scientology nach einer Weile auf - was ungewöhnlich war: "Normalerweise erwarten sie, dass du einen Kollegen rekrutierst. Besonders wenn du neun Jahre mit ihm zusammenarbeitest."

Ein Sprecher von Scientology dementiert - wie gewöhnlich - Reminis Enthüllungen mit dem Standard- Spruch: "Sie versucht nur Aufmerksamkeit zu bekommen."

Leah Remini Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Die Serienschönheit war 2013 nach über 30 Jahren aus der Sekte ausgestiegen und hat sich seither zu einer der größten Kritiker von Scientology aufgeschwungen. In ihrer Doku- Serie "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" berichtet sie über die Schicksale von anderen Aussteigern.