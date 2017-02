Regisseur: "Ja, man sieht Vagina von Sharon Stone"

1992 flimmerte "Basic Instinct" mit Sharon Stone und Michael Douglas zum ersten Mal über die Kinoleinwände in Österreich. Seitdem gilt die Verhörszene mit der sexy Blondine nicht nur als erotischste, sondern auch als heißdiskutierteste Szene in der Hollywoodgeschichte. Zeigt Stone etwa wirklich alles, wenn sie herausfordernd ihre Beine übereinanderschlägt?

"Lassen Sie mich jetzt ein für alle Mal Klarheit schaffen: Ja, man sieht die Vagina von Sharon Stone", erklärt "Basic Instinct"- Regisseur Paul Verhoeven in der aktuellen Ausgabe des "Playboy". Und fragt weiter: "Die gute Sharon saß im Minirock und ohne Höschen auf einem Stuhl. Die Kamera stand einen knappen Meter vor ihr - und war genau auf ihre Schamlippen ausgerichtet. Was also sieht man da wohl?"

Sharon Stone in "Basic Instinct"

Dabei sei diese Szene gar nicht so im Drehbuch gestanden, plaudert Verhoeven im Interview mit dem Männermagazin zudem aus. Er habe während der Dreharbeiten Stone bei einem Essen über eine Frau aus seiner Studentenzeit in Holland berichtet, so der Regisseur. "Die kam zu jeder Party im Kleid und ohne Höschen. Sie setzte sich dann ganz demonstrativ genau dorthin, wo wir sie alle sehr gut sehen konnten, und spreizte ihre Beine", erinnert sich der 78- Jährige zurück. "Als ich Sharon die Geschichte erzählte, war sie sofort bereit, das in den Film einzubauen."

