Rassistische Beleidigungen gegen Michelle Obama

Michelle Obama hat von zahlreichen rassistischen Anfeindungen während und nach ihrer Zeit als erste schwarze First Lady der USA berichtet. Wie die Zeitung "Denver Post" schrieb, offenbarte sie am Mittwoch im US- Bundesstaat Colorado vor den Gästen einer Frauenstiftung, wie sehr es sie verletzt habe, dass manche sie auch nach acht Jahren im Dienste des Landes immer noch nach ihrer Hautfarbe beurteilten.