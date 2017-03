Rapper Snoop Dogg schießt in Video auf Clown Trump

Wegen seines neuen Videos hat der Rapper Snoop Dogg den Zorn von US- Präsident Donald Trump auf sich gezogen. Der Clip zum Song "Lavender" enthält eine Sequenz, in der der US- Rapper eine Pistole auf einen Trump- ähnlichen Clown richtet und schießt. Wenn der Rapper eine Pistole gegen den früheren Präsidenten Barack Obama gerichtet hätte, dann hätte er dafür "Gefängnis" bekommen, wetterte Trump am Mittwoch auf Twitter.