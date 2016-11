Rapper Kanye West sagte Tournee ab

Am Wochenende hatte West ein Konzert in Kalifornien vorzeitig beendet, nachdem er zuvor minutenlang über Hillary Clinton und andere Prominente geschimpft hatte. Ein für Sonntag geplantes Konzert sagte der mit Kim Kardashian verheiratete Rapper ebenfalls ab.

Foto: AP

21 Konzerte betroffen

Nun verkündete der Konzertveranstalter Live Nation in einem Statement das Ende der Tournee. Fans erhalten das Geld für die Tickets an den Verkaufsstellen zurück. West hätte noch 21 weitere Konzerte spielen müssen. Die Tournee wäre mit einem Gig am Silvesterabend in Brooklyn zu Ende gegangen.