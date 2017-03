Rapper Casper heiratet GNTM- Beauty Lisa Volz

Überraschung! Casper (bürgerlich Benjamin Griffey) bekannt für die Alben "So perfekt", "XOXO" und "Hinterland", hat geheiratet und keiner hat es mitbekommen. Am 30. Dezember 2016 gaben er und seine Liebste Lisa Volz, sich in der "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas das Jawort.

Keiner hatte damit gerechnet. Dass sie überhaupt eine Beziehung führten, wurde bisher auch nur spekuliert. Nach außen hin waren die beiden "nur" Arbeitskollegen. Die schöne Lisa erschien in seinem letzten Musikvideo und ziert auch das Cover von Caspers letztem Nummer- eins- Album "Hinterland" aus dem Jahr 2013. Gut möglich, dass sie während der Dreharbeiten zu Caspers Video merkten, dass die Chemie zwischen ihnen nicht nur beruflich passte.