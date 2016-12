Queen Elizabeth zu krank für Gottesdienstbesuch

Die 90- jährige Königin leide noch immer unter einer starken Erkältung, teilte der Buckingham- Palast am Sonntag mit. Auch ihr Mann Philip (95) hatte sich den Infekt zugezogen. Er konnte den Gottesdienst allerdings besuchen.

Prinz Charles mit seiner Camilla und Prinz Harry. Die Queen musste heuer passen. Foto: ASSOCIATED PRESS

Heuer ohne seine Frau dabei: Prinz Philip Foto: ASSOCIATED PRESS

Kate und William mit Mitgliedern von Kates Familie nach dem Gottesdienst Foto: ASSOCIATED PRESS

Herzogin Kate mit ihrer entzückenden Tochter Foto: ASSOCIATED PRESS

Zahlreiche Menschen waren gekommen, um die königliche Familie zu sehen. Foto: ASSOCIATED PRESS

Prinz Harry streichelt einen kleinen Hund. Foto: ASSOCIATED PRESS

Es ist nach britischen Medienberichten das erste Mal seit vielen Jahren, dass die Queen nicht am Weihnachtsgottesdienst in dem Ort in der Grafschaft Norfolk teilnehmen konnte. Zahlreiche Menschen waren dennoch gekommen, um die königliche Familie zu sehen.

Die traditionelle Weihnachtsansprache konnte die Queen am Sonntagmorgen trotz ihrer Erkältung aber aufnehmen.

Die traditionelle Ansprache hat die Queen trotz Erkältung am ersten Weihnachtstag aufgenommen. Foto: ASSOCIATED PRESS