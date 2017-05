Queen Elizabeth besucht verletzte Kinder

In dem Krankenhaus werden einige der mehr als 60 bei dem Anschlag verletzten Menschen behandelt. Die Königin dankte auch den Ärzten und weiteren Angestellten der Klinik für ihren unermüdlchen Einsatz.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Die Königin hatte bereits am Tag nach dem Anschlag eine Schweigeminute am Buckingham- Palast in London im Gedenken an die Opfer abgehalten.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Attentäter (22) sprengte sich bei Popkonzert in die Luft

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Montagabend inmitten von Besuchern eines Popkonzerts im nordwestenglischen Manchester in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und mehr als 60 verletzt, davon viele schwer. Unter den Toten und Verletzten sind zahlreiche Kinder und Jugendliche.