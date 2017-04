Prost! Charles und Camilla stoßen auf Austria an

Beim Grinzinger Heurigen Obermann lässt es sich das britische Thronfolgerpaar derzeit gut gehen. Besonders der Biowein, der bnoch ei herrlichem Wetter kredenzt wurde, bevor Wolken auzogen, dürfte dem Paar zusagen.

Cheers und Prost, Your Highnesses! Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Charles und Camilla genießen ein Glaserl Weißen beim Bioheurigen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Charles und Camilla stoßen auf Austria an! Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die erste Station von Charles und Camilla war am Vormittag ein Besuch des Jüdischen Museums. Dort gab es ein Gespräch mit Überlebenden des Holocaust und einen Workshop mit jugendlichen Flüchtlingen.

Konzert war "wonderful"

Danach ging es weiter in den Musikverein, wo das wie schon am ersten Tag gut gelaunte Prinzenpaar einer Probe der Wiener Philharmoniker beiwohnte und Originalmanuskripte von Komponisten besichtigte. Das Konzert sei "wonderful" gewesen, sagte Charles später.

Charles und Camilla bekamen einen Ausschnitt der neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven zu hören, die Dirigent Christian Thielemann mit dem Orchester für das Osterkonzert probte. Die Europahymne wurde allerdings nicht gespielt. Nach knappen zwanzig Minuten, während derer das Prinzenpaar andächtig gelauscht hatte, plauderte Charles mit dem Dirigenten Thielemann und mit Andreas Großbauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker, und Camilla begrüßte die Violinisten.

Camilla im Gespräch mit einem Philharmoniker Foto: APA/HANS PUNZ

Die Musiker hatten sich übrigens nicht extra fein gemacht, sondern saßen in ihrer Alltagskleidung im Großen Saal des Musikvereins.

Charles und Camilla bei ihrer Ankunft im Musikverein. Foto: APA/HANS PUNZ

Charles und Camilla genossen die Darbietung im Musikverein. Foto: APA

Der britische Botschafter Leigh Turner, der das Paar durch Wien begleitet, twitterte, dass die Darbietung der Philharmoniker "spektakulär" gewesen sei.

Herzogin Camilla und Prinz Charles haben ihre Kleidung für den zweiten Wien- Tag offenbar aufeinander abgestimmt. Die Duchess of Cornwall lauschte in einem hellblauen Kostüm den Klängen der Philharmoniker, der Prince of Wales trug eine gemusterte Krawatte, in der ebenfalls hellblaue Töne zu erkennen waren.

In Wiener Musikverein gab's für Charles und Camilla was auf die Ohren. Foto: APA/HANS PUNZ

Charles und Camilla vor dem Musikverein Foto: APA/HANS PUNZ

Staatsbankett in der Wiener Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte am Mittwochabend ein Staatsbankett für Charles ausgerichtet.

Unter den 100 Gästen des Galadiners war auch die Stardesignerin Vivienne Westwood (75), wie der britische Botschafter Leigh Turner auf Twitter mitteilte. Mit der Frau des verstorbenen Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk, Dagmar Koller, frischte Charles Erinnerungen an seinen ersten Wien- Besuch vor 31 Jahren auf.

Das royale Staatsbankett Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER