Promis und Sternchen: Viel Geld für wenig Arbeit

"Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf", heißt es in der Bibel. Heutzutage können sich zahlreiche Promis und Sternchen auf diesen Spruch verlassen. Sie verdienen sich in den sozialen Netzwerken, ob sie jetzt wach sind oder schlafen, mit online gestellten Bildchen dumm und dämlich. Bestes Beispiel: Für ein Foto von sich in Calvin- Klein- Unterwäsche, das sie auf ihrem Instagramaccount verbreitet, bekommt Kendall Jenner fix 300.000 Euro aufs Konto.