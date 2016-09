"Prologue" schauen bei Swarovski & Husslein- Arco

Es funkelt, es glitzert - ich will es. Das dachten sich so einige beim "Prologue schauen" am Donnerstagabend im Schloss Belvedere. Gemeint ist damit jene mit über 8000 tropfenförmigen Swarovski- Steinen besetzte, 1,2 Tonnen schwere, an die Sonne erinnernde Skulptur des Brit- Designer- Duos Frederikson Stallard, die nicht nur die weiblichen Gäste von Nadja Swarovski und Schlossherrin Agnes Husslein- Arco begeisterte.