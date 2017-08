Prinzessin Sofia: Royaler Baby- Countdown gestartet

Nur knapp 16 Monate nachdem Prinzessin Sofia ihr erstes Kind, Prinz Alexander, zur Welt gebracht hatte, war die Freude groß, als das Königshaus am 23. März 2017 die erneute Schwangerschaft der 32- Jährigen bekannt gab. Offiziell ist der Geburtstermin im September.

Doch allzu lange kann es nicht mehr dauern, denn der schwedische Hof bereitet sich schon jetzt eifrig auf das königliche Ereignis vor.

Prinzessin Sofia mit Prinz Carl Philip von Schweden und Söhnchen Alexander Foto: PPE/face to face

Wie bei der Geburt ihres ersten Kindes findet auch diesmal ein traditioneller Dank- Gottesdienst in der königlichen Schlosskirche in Stockholm statt. Natürlich steht das Datum noch nicht fest, doch die Einladungen sind schon verschickt: Der Gottesdienst findet einen Tag nach der Geburt statt. Kommt das Baby an einem Samstag zur Welt, wird am darauffolgenden Montag gefeiert. Als die Einladungen vor dem ersten Kind versendet wurden, kam der kleine Prinz Alexander schon zwei Wochen danach auf die Welt.

Prinzessin Sofia mit Prinz Carl Philip Foto: PPE/face to face

Mittlerweile wurde auch eine Informationskette festgelegt, um die wichtigsten Menschen im Umfeld des Prinzenpaares über die eintretende Geburt zu informieren - und zwar per SMS. Wie bei royalen Schwangerschaften üblich wird das Geschlecht des Babys offiziell nicht verraten. Doch selbst Sofia soll laut Angaben einer Vertrauten noch nicht Bescheid wissen. "Sie ist aber ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Sie fühlt sich ganz anders als bei Alexanders Schwangerschaft und ist öfter müde", erzählt die Insiderin.

Prinz Carl Philip und Sofia mit ihrem erstgeborenen Sohn Alexander Foto: Erika Gerdemark/Kungahuset.se

Passen würde es tatsächlich, denn schließlich sind auch ihre Schwägerinnen Victoria (40) und Madeleine (35) jeweils Mutter eines Sohnes und einer Tochter. Trotzdem: Es bleibt spannend!

Ed Ricker, Kronen Zeitung