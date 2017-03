Prinzessin Sofia ist wieder schwanger!

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte das Königshaus entzückende Fotos der Jungfamilie.

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip mit Baby Alexannder Foto: Erika Gerdemark/Kungahuset.se

Carl Philip und Sofia mit Alexander und dem Familienhund auf einer Bank im Schlosspark Foto: Erika Gerdemark/Kungahuset.se

Carl Philip ist das mittlere Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia. Seine Schwestern, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine, haben je zwei Kinder. Der kleine Sohn von Victoria, Oscar Carl Olof, ist der Dritte in der Thronfolge hinter seiner Mutter und seiner älteren Schwester Estelle. Sohn Alexander von Sofia und Carl Philip steht in der Thronfolge an Rang fünf.

Prinzessin Sofia ist seit Juni 2015 mit Carl Philip verheiratet. Die Beziehung der Bürgerlichen mit dem Königssohn hatte zunächst für Gesprächsstoff gesorgt, weil die gebürtige Sofia Hellqvist in der Vergangenheit als Nacktmodel posiert hatte. Außerdem nahm sie an einer Reality- Serie im Fernsehen teil.