Prinzessin Diana hütete ein Geheimnis

Wie jetzt bekannt wurde, ließ sich Paul Burrell 2016 nach 32 Jahren Ehe scheiden, weil er eigentlich schwul ist und im April seinen langjährigen Freund Graham Cooper heiratet. Nur eine einzige Person wusste schon seit langer Zeit von seiner sexuellen Orientierung.

Prinzessin Diana und ihr Butler Paul Burrell Foto: Viennareport

"Sie war die Einzige, der er es erzählen konnte"

In einem Statement bestätigte der Sprecher von Burrell der Zeitung "The Sun": "Ich kann die anstehende Hochzeit bestätigen." Der Ex- Butler und seine Frau hatten sich bei der Arbeit im Buckingham Palace kennengelernt. Zu der Trennung im vergangenen Jahr sagten sie, es handele sich um eine einvernehmliche Entscheidung. Eine Vertrauter der beiden verriet jetzt der Zeitung: "Pauls Freunde und Familie wissen es jetzt alle, aber für eine lange Zeit wusste es tatsächlich niemand sonst. Er hat es Diana erzählt, als er mit ihr gearbeitet hat, weil sie so vertraut waren. Aber zu der Zeit war sie die Einzige, bei der er das Gefühl hatte, dass er es erzählen könnte."

Paul Burrell soll laut "Bang News" schon seit zehn Jahren mit Graham Cooper zusammen sein, er hielt das jedoch so geheim, dass seine Söhne davon erst vor Kurzem erfahren haben sollen.

Prinzessin Diana starb am 1. August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris. Sie ist bis heute unvergessen: Zahlreiche Bewunderer der "Königin der Herzen" werden in diesem Sommer ihrer gedenken. Ihr jüngerer Sohn Harry hat sich ein Denkmal "für die Ewigkeit" für sie gewünscht.

