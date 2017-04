Prinzenpaar genießt Wien- Visite in vollen Zügen

Nach der Reise durch Italien landeten Charles und Camilla am Mittwochnachmittag in Wien, wo ein straffes Programm auf den Thronfolger und seine Gattin wartete. Pünktlich um 17 Uhr und nach einer Stärkung im Café Demel trafen Charles und Camilla Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer zum kurzen Stelldichein. Der royale Wien- Besuch zeigte sich gut gelaunt, als er gemeinsam mit Österreichs erstem Mann im Staat vor der versammelten Presse posierten.

Foto: APA/HANS PUNZ

Charles und Camilla treffen den Bundespräsidenten Alexander van der Bellen in der Hofburg. Foto: APA, HANS PUNZ

Zunächst fand ein Acht- Augen- Gespräch statt, danach unterhielten sich der Prinz und der Bundespräsident unter vier Augen. Zu den Inhalten hieß es im Anschluss aus der Präsidentschaftskanzlei, es seien die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, aber auch die bilateralen Beziehungen und die Situation in Österreich und in Großbritannien besprochen worden. Es habe sich um ein "vertrauliches, sehr gutes Gespräch" gehandelt.

Charles und Camila in der Hofburg Foto: APA, HANS PUNZ

Das Gespräch zwischen dem Prinzen und dem Bundespräsidenten dauerte länger als geplant und wurde als "überdurchschnittlich lang" beschrieben. Während der Unterredung fand eine Führung für die Herzogin durch die Räumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei statt. Die Duchess habe sich sehr interessiert gezeigt, heißt es.

Charles und Camilla treffen den Bundespräsidenten Alexander van der Bellen in der Hofburg. Foto: APA, HANS PUNZ

Hier sehen Sie das Video von Charles und Camilla bei Alexander Van der Bellen:

Charles und Camilla nahmen sich Zeit für Royal- Fans

Kurz vor 18 Uhr fanden sich die britischen Royals schließlich zum Treffen bei Bundeskanzler Christian Kern ein, den Weg von der Hofburg zum Ballhausplatz legten Charles und Camilla zu Fuß zurück. Trotz des dicht gedrängten Terminplans nahmen sich der Thronfolger und seine Gattin Zeit für ihre Fans. Es wurden eifrig Hände geschüttelt, und so bekamen die Schaulustigen doch noch den erhofften royalen Kontakt. Die Begeisterung war groß.

Auf dem Weg zum Ballhausplatz nahmen sich Charles und Camilla Zeit für die royalen Fans. Foto: APA/HANS PUNZ

Camilla und Charles auf dem Weg zu Bundeskanzler Kern Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Auch bei Bundeskanzler Kern musste Charles für die Kameras posieren. Die gute Laune trübte das beim Zweiten in der britischen Thronfolge keineswegs, auf die Frage der zahlreichen wartenden Journalisten im Bundeskanzleramt, wie ihm Wien gefalle, antwortete er auf Deutsch nur knapp: "Wunderbar." Kern scherzte bei dem Handshake im Steinsaal angesichts des Blitzlichtgewitters: "This is for my mum, thanks" ("Das ist für meine Mutter, danke").

Charles trifft Bundeskanzler Kern. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Charles trifft Bundeskanzler Kern. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Anschließend bat der Bundeskanzler den Thronfolger zum Gespräch in das historische Kreisky- Zimmer. Vom Inhalt der Unterredung wurde der Öffentlichkeit nichts mitgeteilt.

Charles trifft Bundeskanzler Kern. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Charles trifft Bundeskanzler Kern. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Hier das Video: Charles und Camilla beehren Bundeskanzler Kern

Royals gut in Wien gelandet

Um kurz vor halb vier und bei Sonnenschein landeten die britschen Royals mit der die "königliche Airforce 1" im VIP- Bereich des Wiener Flughafens, begrüßt wurden sie dabei von Staatssekretärin Muna Duzdar.

Foto: facebook.com, APA/EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI, ANDI SCHIEL

Das erste offizielle Foto des royalen Besuchs teilte das Bundeskanzleramt selbst auf seiner Facebook- Seite:

Charles und Camilla sind in Wien gelandet. Foto: APA, BKA, HANS HOFER

Charles und Camilla sind in Wien gelandet. Foto: APA, BKA, HANS HOFER

Wenig später zeigten sich auch Charles und Camilla auf ihrer offiziellen Twitterseite begeistert über den herzlichen Empfang in der Alpenrepublik.

Das Video von der Ankunft der Royals am Wiener Flughafen gibt's hier:

Dicht gedrängtes Wien- Programm

Das Wien- Programm war schon am ersten Tag dicht gedrängt: Nach Ankunft ging es gleich zum Demel in der Wiener Innenstadt, wo der Thronfolger und seine Gattin einen echten, österreichischen Apfelstrudel genießen wollten. Zuvor ließ sich Charles jedoch noch in die Geheimnisse der Sachertorte einweisen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Vor dem Traditionscafé und am Michaelerplatz warteten bereits viele Fans des britischen Königshauses auf die Ankunft von Charles und Camilla - unter ihnen auch viele Wientouristen. Als Charles und Camilla mit dem Konvoi vor dem K. u. K. Hofzuckerbäcker eintrafen, war die Aufregung bei den Schaulustigen dementsprechend groß.

Charles und Camilla auf dem Weg zum Café Demel Foto: krone.tv

Das Video von der royalen Ankunft beim Demel sehen Sie hier:

Foto: APA/EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI, ANDI SCHIEL

Prinzenpaar nächtigt im Hotel Sacher

Die Nacht verbringen Prinz Charles und Camilla in einer bestens gesicherten und zuvor auf Abhörwanzen durchsuchten Präsidenten- Suite im Luxushotel Sacher, das Gepäck der Royals wurde dort bereits am Mittwochnachmittag gut verstaut. Bei ihrer Ankunft im Traditionshaus am frühen Abend warteten erneut viele Zaungäste auf das Prinzenpaar.

Das Gepäck der Royals wird ausgeladen und ins Hotel gebracht. Foto: wienweitmedien

Charles und Camilla zurück im Hotel Sacher Foto: krone.tv

Charles ist wieder im Hotel bevor es zum Bankett geht. Foto: Starpix/Alexander Tuma

Hier im Video: Charles und Camilla kommen beim Sacher an:

Staatsbankett bildet eAbschluss des ersten Tages in Wien

Pünktlich zur "Prime Time", wenn der Magen knurrt, war das Dinner in der "Geheimen Ratsstube" bereits fertig, um kredenzt zu werden (Wildsaibling, Tafelspitz, Strudel mit Wachauer Marillen). Charles wollte sich dabei mit "seinesgleichen" umgeben. Weshalb er sich mit Gästen wie Öko- Pionier Werner Lampert, Umweltminister Andrä Rupprechter oder Mode- Punkerin und Aktivistin Vivienne Westwood umgab.

Camilla und Charles gehen in die Hofburg. Foto: Alexander Tuma

Vivienne Westwood und Andreas Kronthaler Foto: Reinhard Holl

Vivienne Westwood vor dem Hotel Sacher Foto: Alexander Tuma

Nicht zu vergessen: Grande Dame Dagmar Koller. Sie fieberte dem Empfang wohl am meisten entgegen. Ihr Treff mit Charles im Jahr 1986 ging ja bereits in die britischen Chroniken ein.

Bundeskanzler Christian Kern und Ehefrau Eveline Foto: KRONEN ZEITUNG

Die Hofburg zeigte sich am Mittwochabend bereit für Charles und Camilla. Foto: Reinhard Holl

Am Donnerstag steht (siehe auch Grafik unten) neben Gesprächsterminen bei der OSZE ein klassisches Wien- Programm auf dem Plan. Unter anderem ein Besuch des Musikvereins, ein Buschenschank mit Biowein (der Prince of Wales ist begeisterter Biolandwirt) auf dem Cobenzl und die weltberühmten Lipizzaner.

Demel, Sacher, Lipizzaner, Musikverein: Charles und Camilla machen das klassische Wien-Programm. Foto: Google Maps