Prinz William und seine Kate beim Brezenbacken

William in einem hellen Jackett und Kate in einem gelben Kleid suchten auf dem Platz auch immer wieder das Gespräch mit den Bürgern. An einem Stand versuchten sie Brezen zu drehen, später formten sie noch Zuckerstangen.

William und Kater versuchen sich als Brezelbäcker. Foto: AP

Auch Zuckerstangen mussten William und Kate formen Foto: AFP

Hunderte Menschen warteten auf Royals

Hunderte Menschen versammelten sich in der Stadt, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Nach einem Spaziergang durch die Altstadt stand ein Ruderbootrennen auf dem Neckar auf dem Programm.

William und Kate spazieren durch Heidelberg Foto: EPA

Prinz William und Herzogin Kate in Heidelberg Foto: AP

Ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte, mit denen sie am Mittwoch in Berlin angekommen waren, begleiteten den Herzog und die Herzogin von Cambridge allerdings nicht durch Heidelberg. Die Stadt stand auf dem Besuchsprogramm, weil sie die Partnerstadt von Cambridge ist.

Prinz William und Herzogin Kate sind mit den Kindern in Berlin gelandet. Foto: AFP

Gang durch das Brandenburger Tor

William und Kate waren am Mittwoch zu einem dreitägigen Deutschlandbesuch in Berlin eingetroffen. Höhepunkt des ersten Tags war ein Gang des Paars durch das Brandenburger Tor, wo sie von tausenden Menschen begeistert empfangen wurden.

William und Kate trafen zudem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank- Walter Steinmeier zusammen. Zum Abschluss reisen William und Kate am Freitag nach Hamburg.