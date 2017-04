Prinz William nicht über Tod seiner Mutter hinweg

Lady Diana kam im August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Sie wurde nur 36 Jahre alt. In der BBC- Dokumentation "Mind over Marathon" über psychisch kranke Marathonläufer erzählt William "Bang News" zufolge jetzt: "Alle sagen, Schock kann nicht so lange andauern, aber das kann er. Man kommt nie darüber hinweg. Es ist ein so unglaublich einschneidender Moment im Leben, den man nie vergisst. Man lernt nur, damit zu leben."

Prinzessin Diana Foto: AP

"Werden meine Kinder klarkommen?"

In der Dokumentation wird William von einer Witwe gefragt, wie man als Kind damit zurecht kommt, wenn ein Elternteil stirbt. Ihr Mann, ein Marathonläufer, beging Selbstmord, als ihr Sohn kaum ein Jahr alt war. Sie mache sich große Sorgen um ihre Kinder. Sie fragt: "Sie werden klarkommen, oder?" Der Prinz antwortet: "Sie werden sehr gut zurechtkommen. Mit einer Mutter wie Ihnen wird es ihnen sehr gut gehen."

Er erklärt auch, warum er sich gemeinsam mit seinem Bruder, Prinz Harry, und seiner Ehefrau Kate so sehr für mentale Gesundheit einsetzt. Er fühle sich dazu verpflichtet, weil auch er und Harry eine so schwierige Zeit durchstehen mussten.

Prinz William und Herzogin Kate auf dem Weg zur Ostermesse auf Schloss Windsor. Foto: AFP

Auch Prinz Harry hat sich gegenüber dem "Telegraph" erst vor Kurzem öffentlich zum Tod seiner Mutter geäußert: "Ich kann sicher sagen, dass der Verlust meiner Mutter im Alter von zwölf Jahren [...] große Auswirkungen sowohl auf mein privates Leben als auch auf meine Arbeit hatte. Ich habe einige Male kurz vor einem kompletten Zusammenbruch gestanden." Dafür bekam er laut APA viel Lob, unter anderem von der britischen Premierministerin Theresa May. "Bravo", schrieb auch Popstar Elton John auf Instagram. "Dein Mut, deine Ehrlichkeit und Menschlichkeit sind ein Leuchtfeuer in der heutigen Welt."