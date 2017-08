Prinz William: "Ich fühlte mich komplett betäubt"

In der Dokumentation sprechen Prinz William und sein Bruder Prinz Harry zum ersten Mal ganz offen darüber, wie sich der Moment, in dem Prinz Charles seinen Söhnen mitteilte, dass Prinzessin Diana bei einem Autounfall gestorben sei, angefühlt habe.

Prinz Harry Foto: AFP

"Es ist sicherlich eine der härtesten Dinge, die ein Elternteil tun muss, wenn er seinen Kindern erklären muss, dass der andere Elternteil gestorben ist", erklärt Prinz Harry und bricht dabei eine Lanze für seinen Vater. "Aber er war für uns da, er war der eine von den beiden, der übrig geblieben ist, und er hat sein Bestes getan, um sicherzugehen, dass wir behütet werden und sich um uns gekümmert wird. Aber, wissen Sie, er musste ebenfalls durch diesen Prozess der Trauer hindurch."

Die Prinzen William und Harry beim Begräbnis ihrer Mutter Diana am 6. September 1997 Foto: AFP

"Fühlte mich komplett betäubt"

Als er vom Tod seiner Mutter erfahren habe, habe er es zuerst einfach nicht glauben wollen, so der 32- Jährige rückblickend. Er habe auch nicht sofort die Trauer gespürt, so Harry weiter. Eine ähnliche Erinnerung an den schrecklichen Moment hat auch Prinz William, wie dieser verrät. Er sei damals "verwirrt, benommen und sehr durcheinander" gewesen. "Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich einfach komplett betäubt fühlte. Und ich habe nicht aufgehört, mich zu fragen: 'Warum ich? Was habe ich getan?'"

Foto: AP

Auch ihre Großmutter, Queen Elizabeth II., würdigen die Briten- Prinzen in der Dokumentation, berichtet die "Daily Mail". Sie war in den Tagen nach dem Tod ihrer Mutter bei ihren Enkeln in Balmoral geblieben. "Ich glaube, es war für meine Großmutter eine harte Entscheidung, die sie treffen musste. Sie fühlte sich sehr zerrissen zwischen ihrer Rolle als Großmutter für William und Harry und ihrer Rolle als Königin", so William.