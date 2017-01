Prinz William gibt Job als Hubschrauberpilot auf

Das bedeute, dass der Prinz, seine Frau Kate und ihre beiden Kinder, George und Charlotte, von ihrer Privatresidenz Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk in den Londoner Kensington- Palast umziehen. George werde ab September in die Schule gehen, hieß es weiter.

Die Queen kommt jedes Jahr Hunderten offiziellen Verpflichtungen nach. Im Dezember hatte der Buckingham Palace angekündigt, dass die 90- jährige Monarchin das Patronat über 25 Organisationen und wohltätige Vereinigungen an andere Familienmitglieder - darunter William und Kate - abgeben werde.

William ist derzeit für die Luftrettungsgesellschaft East Anglian Air Ambulance (EAAA) tätig - nach einem Bericht der Zeitung "Daily Mail" allerdings nur 80 Stunden im Monat. Das Boulevardblatt "Sun" schrieb, er sei "fast nie auf seinem Posten".

Prinz William ist als Rettungspilot bei der East Anglian Air Ambulance tätig. Foto: AP

Prinz William ist der Zweite in der britischen Thronfolge nach seinem Vater Charles. George ist die Nummer drei, gefolgt von seiner kleinen Schwester Charlotte.