Prinz Philip geht mit 96 Jahren in Pension

Wie der Buckingham- Palast am Donnerstag bekannt gegeben hat, wird der Ehemann von Queen Elizabeth II. sich im Herbst in den königlichen Ruhestand begeben und von allen offiziellen Verpflichtungen zurücktreten. Der für seinen bissigen Humor berühmte Herzog von Edinburgh, der im November 70 Jahre mit der Queen verheiratet sein wird, wolle aber von Zeit zu Zeit an offiziellen Terminen teilnehmen. Seine Frau (91) unterstütze die Entscheidung, hieß es in der Erklärung.