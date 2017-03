Prinz Harry zieht mit Meghan Markle zusammen

Seit Mitte letzten Jahres sind die zwei Turteltauben jetzt schon zusammen, und nun sieht es so aus, als hätten sie genug davon, nur eine Fernbeziehung zu führen. Der Royal will angeblich so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen und lässt derzeit ein neues Apartment im Kensington Palace renovieren, das zu ihrem gemeinsamen Liebesnest werden soll.

Foto: instagram.com/meghanmarkle, AFP

Ein Insider verriet der "Daily Mail": "Er kommt regelmäßig rüber und fragt, wann es fertig sein wird. Ihm scheint es sehr eilig damit zu sein, mit Meghan zusammenzuziehen." Ein weiterer Pluspunkt für die neue Unterkunft: Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zuhause von Prinz William und seiner Frau, Herzogin Catherine - die beiden Brüder sind also künftig praktisch Nachbarn.

Der Kensington-Palast in London Foto: Associated Press

In letzter Zeit hat die amerikanische Schauspielerin viel Zeit mit ihrem Liebsten in London verbracht. Im Frühling und Sommer muss sie "Bang News" zufolge jedoch für die Dreharbeiten zu ihrer Serie "Suits" wieder zurück nach Kanada. Bis dahin will sie die traute Zweisamkeit mit Harry so gut wie möglich genießen. "Sie verbringen viel Zeit damit, Filme in Harrys Zuhause zu schauen und neue Gerichte zu kochen", verriet ein Vertrauter der Zeitung "The Sun". "Meg ist eine tolle Köchin und schickt Harry in noble Lebensmittelläden." Der hübschen Brünetten sei jedoch bereits klargeworden, dass ein baldiger Umzug in die Heimat ihres Freundes "unvermeidlich" sei.