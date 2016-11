Prinz Harry steht zwischen diesen zwei sexy Frauen

Diese trägt nicht nur einen ähnlichen Nachnamen wie die aktuelle Flamme des Prinzen, sondern sieht ihr auch optisch zum Verwechseln ähnlich: schlank, hübsch, brünett.

Meghan Markle in einer Sexszene in der Serie "Suits" Foto: Viennareport

Dabei war der Prinz bisher eher für ein ganz anderes Beuteschema bekannt: Seine bisherigen Ex- Freundinnen wie Chelsy Davy und Cressida Bonas waren allesamt Blondinen.

Prinz Harry mit Chelsy Davy 2008 bei einem Rugby-Match: Die beiden waren von 2004 bis 2011 ein Paar. Foto: AP

Sarah Ann soll der 32- Jährige im Sommer auf einer Privatparty in London kennengelernt und sie danach noch mehrere Male auf Dates getroffen haben, will die "Mail on Sunday" herausgefunden haben. Ob Meghan von diesen Dates wusste, ist allerdings unklar.

Offenbar war das Techtelmechtel zwischen Harry und der Burberry- Beauty jedoch ein "offenes Geheimnis" unter ihren Freunden. Und zwar so offen, dass Macklins Ex- Freund David Gandy tierisch eifersüchtig auf die Annäherungsversuche des Prinzen reagiert haben soll.

"David Gandy wusste, dass Harry sie umgarnt und wollte sie zurück", plaudert ein Insider aus. "An einem Punkt buhlten das bekannteste Männermodel des Landes und ein Prinz um ihre Aufmerksamkeit."

Die Beauty soll sich schließlich dazu entschieden haben, dem Prinzen den Vorzug zu geben. Einen Kommentar zu den Gerüchten wollte sie jedoch nicht abgeben, meinte frech: "Ich will lieber nicht über mein Privatleben sprechen, egal ob es um Prinz Harry oder jemand anderen geht. Ich würde nicht verraten, ob es stimmt oder nicht."

Mehr Fotos von Harrys anderer Flamme Meghan Markle:

Meghan Markle Foto: Viennareport

Meghan Markle Foto: Viennareport

Meghan Markle Foto: Viennareport

Meghan Markle Foto: Viennareport