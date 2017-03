Prinz Charles und Camilla kommen nach Österreich

Österreich ist den Angaben zufolge eine von mehreren Stationen einer Reise, die den Prince of Wales und die Duchess of Cornwall zwischen 29. März und 6. April in insgesamt vier Länder führen wird. Die Tour werde in Rumänien beginnen, danach folgten Italien, der Vatikan und Österreich.

Prinz Charles und Ehefrau Camilla Foto: PPE/face to face

Der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, erklärte nach der Ankündigung, er freue sich sehr, dass Prinz Charles und seine Frau Camilla im April nach Österreich kämen. "Der Besuch wird das ganze Spektrum der guten Beziehungen zwischen Großbritannien und Österreich widerspiegeln und die Verbundenheit und gemeinsamen Interessen unserer beiden Länder stärken", so der Diplomat nach Angaben der Botschaft.

Prinz Charles, der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, hat Österreich bereits mehrmals im Rahmen offizieller Visiten besucht. 1986 hielt er sich mit seiner damaligen Ehefrau Prinzessin Diana ebenfalls im April drei Tage in Wien auf.

Dagmar Koller im Gespräch mit Charles, Diana plaudert neben Helmut Zilk mit Rudolf Kirchschläger Foto: Viennareport

Prinz Charles und Lady Diana auf Besuch in Wien Wien. Helmut Zilk zeigt Diana den Graben. Foto: Viennareport

Prinz Charles und Lady Diana mit Herma und Rudolf Kirchschläger Foto: Viennareport

Das Programm reichte damals von Treffen mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, Bundeskanzler Fred Sinowatz und Bürgermeister Helmut Zilk über kulturelle Ereignisse bis zu einer Fahrt des Prinzenpaares mit dem Fiaker in der Wiener Innenstadt. Für Camilla werde es die erste offizielle Visite in Österreich sein, hieß es in der Aussendung.