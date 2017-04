Prinz Charles und Camilla beenden ihre Wien- Visite

"It was lovely", kann man nur sagen! Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Gattin Herzogin Camilla haben ihren kaum zweitägigen Österreichbesuch am Donnerstagnachmittag beendet. Die schönen Eindrücke, die die Royals nach Großbritannien mitnehmen, lenken hoffentlich vom peinlichen Fauxpas ab, den sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Staatbankett am Mittwochabend geleistet hatte (Video oben!).