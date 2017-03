Prinz Charles hat den richtigen Riecher

Bevor Prinz Charles, gemeinsam mit Herzogin Camilla, auf "Europatour" geht und nach Rumänien und Italien schließlich in Österreich aufschlägt , ging er in seinem eigenen Land auf eine kulinarische Entdeckungsreise.

Sah aus wie Käse, roch nach Käse und schmeckte auch so: Prinz Charles ließ es sich schmecken. Foto: Viennareport

Besonders eine restaurierter Bauernhof in der nordenglischen Region Yorkshire Dales hatte es dem Prinz von Wales angetan. Sein royaler Riechkolben führte ihn direkt zu den feinen Köstlichkeiten des Hauses: Käse. Das Plädoyer nach mehreren Kostproben: "Oh Gott, das ist alles so unwiderstehlich!"

Prinz Charles findet den Käse "unwiderstehlich" Foto: Viennareport

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung