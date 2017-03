Princes Ex- Gattin: So war der Sex mit dem Musiker

Mayte Garcia hat knapp ein Jahr nach dem Tod von Prince unter dem Titel "The Most Beautiful: My Life with Prince" ihre Memoiren veröffentlicht. In dem Buch schreibt die Ex- Frau der Musik- Ikone über allerlei intime Details - und verrät: Im Gegensatz zum wilden Image des Stars sei der Sex mit ihm "sehr, sehr zärtlich" gewesen.