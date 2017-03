"Power Rangers"- Star tötet Mitbewohner mit Schwert

"Power Rangers"- Schauspieler Ricardo Medina (38) hat sich vor Gericht schuldig bekannt, seinen Mitbewohner in Kalifornien im Streit erstochen zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Donnerstag mitteilte, räumte Medina ein, als Waffe ein Schwert benutzt zu haben. Das Strafmaß soll am 30. März verkündet werden. Wegen Totschlags drohen dem Schauspieler bis zu sechs Jahre Haft.