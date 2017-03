Portman: Halb nackt und hochschwanger in Videoclip

Zum ersten Mal gibt die sonst so verschlossene Natalie Portman intime Einblicke in ihr Familienleben. Ihr fünfjähriger Sohn Aleph kommt ebenfalls in dem Video vor, obwohl sie ihn sonst immer fern der Kameras hält.

In dem Schwarz- Weiß- Video für den Song "My Willing Heart" sieht man eine hochschwangere Portman in einem Pool schwimmen und ihren Babybauch streicheln. In einer anderen Szene spielt die Hollywoodschönheit mit ihrem Söhnchen. Sie liegen gemeinsam im Bett - sie nur in Unterwäsche und Strickjacke. In einer Szene sieht man auch, wie die noch ungeborene Amalia ihre Mama gegen die Bauchdecke tritt.

Im Februar dieses Jahres brachte Portman ihre Tochter Amalia zur Welt. Der kleine Aleph, ihr erstgeborener Sohn mit Ehemann Benjamin Millepied, dürfte sich auf die Rolle des großen Bruders freuen.

