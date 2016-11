Porsche zerkratzt: Wer will Cathy etwas Böses?

"Mein Auto wurde zerkratzt. Wie nett", klagte sie über die tiefen Kerben, die sie zuletzt im Lack ihres, in der Lugner City geparkten, Porsche Boxsters vorfand.

Cathy Lugner in sexy Pose Foto: facebook.com/cathylugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Dass das mehr als nur ein "Lausbubenstreich" ist, ist klar. Und Bagatelle ist's auch keine. Doch ist es "nur" ein Akt von Vandalen, oder will da jemand der Frau von Richard Lugner etwas Böses? Ihr Ärger ist so oder so groß!

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner