Pornhub: Hohe Belohnung für Kardashian- Hinweise!

Kim Kardashians berühmtes Sextape von 2003 ist immer noch das meistgesehene Video auf Pornhub und hatte bisher über 110 Millionen Aufrufe. Die Betreiber von Pornhub sehen das Starlet deshalb als Familienmitglied und wollen zur Ergreifung der fünf Männer beitragen, die Kardashian in der Nacht auf Montag brutal in einem Pariser Hotelzimmer überfallen und beraubt haben.

Pornhub- Sprecher Corey Price erklärte: "Hier bei Pornhub waren wir tieftraurig, als wir von dem schrecklichen Vorfall mit Kim in Paris hörten. Wir betrachten Kim als ein Mitglied der Pornhub- Familie und wir wollen alles tun, um sicherzugehen, dass die Täter dieses abscheulichen Verbrechens vor Gericht gebracht werden."

In der Nacht auf Montag drangen fünf als Polizisten verkleidete Männer in die Pariser Residenz von Kim Kardashian ein. Die Gangster zwangen einen Concierge, ihnen die Tür zu Kardashians Wohnung zu öffnen. Dort fesselten und knebelten die Verbrecher den Star der Serie "Keeping Up With the Kardashians" und sperrten sie völlig verängstigt ins Badezimmer. Die Bande raubte Schmuck von bis zu 6 Millionen Euro sowie ein Ring im Wert von 4 Millionen Euro. Kardashian hält sich mittlerweile in New York auf und wird von ihrer Familie umsorgt.

