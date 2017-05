Polizeischutz: Ist Ariana Grande in Gefahr?

Ein Nahestehender verriet "TMZ" nun, dass Arianas Familie das Haus in Boca Raton, Florida, grundsätzlich strenger bewachen ließe, wenn der Popstar zu Besuch sei. Dieses Mal soll aber sogar die Polizei zur Überwachung vor Ort sein. Zwei Polizeiautos stünden nun vor Joans Zuhause, seitdem diese mit ihrer Tochter am letzten Dienstag in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt sei. Zudem seien Beamte in der Nachbarschaft aktive Parole gelaufen.

Das Pikante daran: Laut "TMZ" sei der zusätzliche Polizeischutz nicht die Idee der Familie gewesen, sondern die Entscheidung der Behörden. Sie hätten darauf gepocht, die Pop- Sängerin nach dem Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester von Polizeibeamten zusätzlich schützen zu lassen.

Die 23- Jährige will nach den schrecklichen Ereignissen nach Manchester zurückkehren, um dort eine Benefiz- Show für die Opfer der Tragödie zu veranstalten. Diese könnte bereits am kommenden Wochenende stattfinden, berichtet "Bang Showbiz". Am Freitag brach die Sängerin ihr Schweigen auf Social Media und äußerte sich: "Es gibt nichts, was ich oder irgendjemand anderes tun könnte, um den Schmerz, den ihr fühlt, zu nehmen oder das alles besser zu machen. Trotzdem reiche ich euch meine Hand und mein Herz und alles, was ich euch geben kann, wenn ihr meine Hilfe in irgendeiner Weise braucht. Das einzige, was wir jetzt tun können, ist, selbst zu wählen, wie wir es uns betreffen lassen und wie wir unser Leben jetzt leben."