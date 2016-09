"Playboy" zeigt erstmals Muslimin mit Kopftuch

Das Männermagazin "Playboy" war lange berühmt für seine "Bunnys" und Nacktfotos - nun zeigt es zum ersten Mal eine Muslimin mit Kopftuch. In einer Artikelserie über Frauen und Männer, die "alles riskiert haben, um das zu tun, was sie lieben", erscheint die US- Journalistin Noor Tagouri in Turnschuhen, Jeans, schwarzer Lederjacke und Hidschab.