Plácido Domingo: Macbeth zum Anfassen

Dass das Opernangebot in Wien längst nicht mehr altbacken ist, bewies erst Sonntag wieder das Ensemble des Theater an der Wien, wo sich Startenor Plácido Domingo (75) als Macbeth in Bestform zeigte. Kaum war die fulminante Vorstellung zu Ende und der lange Schlussapplaus abgeklungen, umzingelten vor allem die jüngeren Fans ihre Idole - Selfies mit Dirigent Bertrand de Billy (51) und Lady Macbeth Davinia Rodriguez (36), Fotos mit Regisseur Roland Geyer und Autogramme von Domingo.