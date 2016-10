Pitt durfte Kids nur unter Psycho- Aufsicht sehen

Drei Wochen ist es her, seitdem Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht und das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder beantragt hat. Drei Wochen, in denen der Schauspieler keinerlei Kontakt zu seinem Nachwuchs haben durfte. Doch jetzt durfte der 52- Jährige Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne endlich wieder in die Arme schließen. Unter der strengen Aufsicht eines Therapeuten des Jugendamtes.