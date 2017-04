Pippa und Meghan Markle im royalen Zickenzoff

Keine weiß es besser als sie: Pippa Middleton gilt als lebendes Beispiel dafür, wie schnell man in den Fokus der, sagen wir mal, Weltöffentlichkeit geraten kann. Als ihre ältere Schwester Catherine vulgo Kate im April 2011 vom Windsor- Prinzen und übernächsten englischen König William vor den Altar der Westminster Abbey geführt wurde, war die hübsche Dunkelhaarige eigentlich nur Brautjungfer - in einem engen, weißen Kleid. Dabei entzückte Pippas Hinterteil dermaßen, dass alle nur noch von Pippas Popo schwärmten. Die royal herausgeputzte Kate wirkte da im Vergleich fast blässlich.

Ihr Po machte Pippa Middleton zum heimlichen Star der Royal Wedding. Foto: AP

In wenigen Wochen tritt nun besagte Miss Middleton (33) selber vor den Priester, an der Seite des superreichen Bankers James Matthews (41). Der Tag soll, na klar, der schönste in Pippas Leben werden - mit der uneingeschränkten Aufmerksamkeit aller. Damit das auch klappt, hat sich Pippa einen raffinierten Schachzug ausgedacht: Sie verhängte die ehrwürdig- traditionelle, aber reichlich veraltete Klausel "No ring, no bring". Die Eingeladenen dürfen nur Partner mitnehmen, mit denen sie verheiratet oder zumindest verlobt sind - die also buchstäblich einen Ring am Finger tragen.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews Foto: AFP

Es ist kein Geheimnis, wen konkret die kesse Pippa am 21. Mai NICHT dabeihaben will: Meghan Markle. Jene glutäugige "Suits"- Schauspielerin, die seit letztem Herbst nicht mehr von der Seite Prinz Harrys weicht. Die Beziehung ist längst offiziell - aber eben noch nicht im Verlobungsring- Stadium. Umso mehr aber stehen der heiße Feger und Red- Head Harry im Sturm der medialen Aufmerksamkeit. Die würden der Braut garantiert die Show stehlen.

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Meghan Markle Foto: Viennareport

Pippas Eifersucht mag verständlich sein, in der Königsfamilie hat sie damit aber Zwist ausgelöst. Kate versteht die Ängste ihrer Schwester, während William sich auf die Seite seines Bruders geschlagen haben soll. Wie kommt Harry dazu, dass ihm ausgerechnet seine flotte Schwägerin in Sachen Ringetausch Druck macht? Ob und wann er seiner Liebsten einen Antrag machen will, sollte er doch bitteschön selbst bestimmen dürfen - findet William.

Pippa Middleton und ihre Schwester Kate Foto: Viennareport

In den britischen Medien hat Pippa mit ihrem Anti- Meghan- Erlass viele Sympathien eingebüßt. Umgehend wurde sie vom Tabloid- Liebling zum Fall für die Psycho- Couch: Wie unsicher muss denn eine Braut sein, wenn sie von solch kleinlicher Eifersucht getrieben wird? Miss Markle tut das Richtige - sie reagiert gar nicht erst. Meghan weiß schließlich: Ihre Zeit wird noch kommen.

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Prinz Harry Foto: APA/AFP/RHONA WISE

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung