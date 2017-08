Pippa Middleton soll zum ersten Mal schwanger sein

Es könnte das Glück von Pippa Middleton perfekt machen. Rund drei Monate nach der Traumhochzeit mit James Matthews machen nun nämlich Gerüchte die Runde, die 33- Jährige sei in freudiger Erwartung. Das will zumindest ein Insider wissen, der gegenüber der "Australia's Women's Day" die frohe Botschaft ausgeplaudert hat.

Pippa Foto: www.PPS.at

"Pippa hat immer gesagt, dass sie mit der Familienplanung starten will, sobald sie verheiratet ist", weiß dieser zu berichten. "Jetzt ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen." Demnach soll der gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Gatten im nächsten Frühjahr zur Welt kommen.

Pippa und James Matthews flitterten in der Südsee. Foto: EPA

Außerdem wolle die sportliche Brünette auch in der Schwangerschaft nicht darauf verzichten, an ihrer Fitness zu arbeiten. Das sei auch kein Problem, so der Insider. Immerhin leide sie nicht wie ihre Schwester Kate an Morgenübelkeit.

Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, sollen Pippa und James übrigens noch nicht wissen. Aber die werdende Mama habe bereits eine Ahnung, so der Insider abschließend: "Sie ist überzeugt, dass es ein Mädchen wird."