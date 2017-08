Pinks Tochter hält sich für "hässlichstes Mädchen"

Für die sechsjährige Willow Hart wurde der Abend der VMAs zu einem ganz besonderen. Denn neben all dem Glanz und Glamour, den die Show versprühte, wird vor allem die Tochter von Pink und Ehemann Carey Hart am Tag darauf gefeiert.

Pink mit Tochter Willow und Ehemann Carey Hart Foto: 2017 Getty Images

Denn als die Sängerin mit dem Ehrenpreis für ihre Karriere ausgezeichnet wurde, richtete sie in der Dankesrede die Worte an ihre Tochter, die sie an diesem Abend begleitete hatte. Willow habe ihr unlängst aur dem Weg zur Schule nämlich gesagt, so die 37- Jährige: "Mama, ich bin das hässlichste Mädchen, das ich kenne." Sie sähe aus wie ein Bub mit langen Haaren, so die Sechsjährige laut Pink.

Pink Foto: 2017 Getty Images

Daraufhin habe sie ihre Tochter gefragt, ob sich Mama denn die Haare wachsen lässt oder ihren Körper oder ihre Persönlichkeit ändere, nur weil andere das von ihr erwarten würden. Eben nicht. Dennoch fülle sie mit ihrer Musik Stadien auf der ganzen Welt, so Pink zu ihrer Tochter. "Du bist wunderschön, mein kleiner Liebling", schloss Pink die Rede unter tosendem Applaus des Publikums.