Pink: "Habe noch kein Gewicht verloren, juhu!"

Auf Instagram zeigt Pink sich gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio. Zu dem Schnappschuss schreibt die Sängerin: "Tag 1!!!!!! Lass uns loslegen (Woche sechs nach der Geburt und ich habe bisher KEIN GEWICHT VERLOREN!!!!)." Und jubelt: "Juhu, ich bin normal!" Ein sympathisches Geständnis. Immerhin ist es bei den anderen Promi- Mamas eher üblich, nach der Geburt so schnell wie möglich wieder rank und schlank zu sein.

Von ihren Fans bekommt Pink nach diesem Posting daher auch viel Anerkennung. "Ich liebe es, dass du so normal bist", schreibt ein User, ein anderer meint augenzwinkernd: "Gott sei Dank, du bist kein Alien!" Und ein weiterer Fan bringt es auf den Punkt: "Gratulation zu deinem kleinen Buben, Pink. Es hat neun Monate gebraucht, damit dieses wunderschöne Baby wächst, also gib dir selbst diese neun Monate, damit sich dein Körper erholen und wieder zu dem Zustand zurückbilden kann, in dem er vor der Schwangerschaft war ..."

Doch nicht nur in Sachen After- Baby- Body stellt Pink ihre Familie über alles. Kurz nach der Geburt des kleinen Buben verriet die Sängerin in der Talkshow von Ellen DeGeneres, dass sie sich wirklich anstrenge, damit ihre fünfjährige Tochter nicht eifersüchtig auf ihr Geschwisterl wird. Unter anderem habe sie eine Party organisiert, um Willow als große Schwester zu feiern. "Er ist zum Anbeißen. Aber jedes mal, wenn Willow in den Raum kommt, lege ich ihn für sie ab. Sie ist ein bisschen weinerlich zur Zeit. Wir arbeiten daran."