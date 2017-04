Pikante Panne bei Richard Lugner und seiner Andrea

Eines muss man der neuen Frau an Richard Lugners Seite ja lassen - bis jetzt ist "Andrea vom Badesee" eine echte Sympathieträgerin. Den ersten öffentlichen Auftritt an der Seite ihres Liebsten meisterte die Niederösterreicherin mit Bravour - zurückhaltend, unaufdringlich und sehr liebevoll zeigte sich die 34 Jahre Jüngere bei der Eröffnung des marokkanischen Restaurants Alhambra in der Wiener Lugner City. Ganz ladylike - bis auf eine klitzekleine Panne.