Pierce Brosnan spricht über seinen großen Verlust

Pierce Brosnans erste Ehefrau Cassandra starb 1991 und die gemeinsame Tochter 2013 an Eierstockkrebs. Vor einem Jahr verlor dann auch seine Produktionspartnerin Beau Marie St. Clair den Kampf gegen die gleiche heimtückische Krankheit.

Pierce Brosnan mit seiner Tochter Charlotte Foto: Walker/face to face

Im Interview mit dem "Esquire"- Magazin erklärt der 63- Jährige laut "Bang Showbiz", wie ihn diese Verluste in seinem Leben beeinflusst haben. "Ich sehe das Glas nicht als halb voll an, glaubt mir. Der dunkle, melancholische irische Hund sitzt ab und zu an meiner Seite."

Pierce Brosnan mit seiner ersten Ehefrau Cassandra sowie den Kindern Christopher und Charlotte Foto: Walker/face to face

Seinen Alltag gehe er mittlerweile gemächlich an, erzählt der ehemalige Bond- Darsteller, der den 007 von 1994 bis 2005 spielte. "Heute morgen habe ich Sport gemacht, dann die 'New York Times' gelesen, meiner Frau im Schnittraum zugesehen, dann kam ich her, um euch zu treffen. Man braucht kein großes Haus. Man braucht einen guten Tisch, an dem man sitzen kann, ein gutes Bett, in dem man schlafen kann, eine Perspektive und eine gute Flasche Wein."