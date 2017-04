Phänomen Kylie Jenner: Ihre 10 heißesten Fotos

Dass sie eine eigene App hat, die "Kylie Jenner Official- App", in der man in Echtzeit ihr Leben miterleben darf, versteht sich da von selber. Nicht vergessen darf man ihre Beautylinie "Kylie Cosmetics", die besonders bei den Kids ein großer Erfolg ist. Die Lipgloss- Kits vertreibt sie selbstverständlich ebenfalls über eigene Social- Media- und Webseiten. Und der Hype um das Starlet wird in Kürze noch größer werden.

Ab Juli widmet der Pay- TV- Sender "E! Entertainment" der kleinen Schwester von Kim Kardashian die Reality- Serie "Life of Kylie". In acht 30- minütigen Folgen gewährt Kylie Jenner, deren Vater Bruce jetzt als Caitlyn durch Leben geht, exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben als Unternehmerin, Modedesignerin, Autorin, Fernsehstar und Stilikone.

Hier sind ihre zehn heißesten Instagram- Fotos: