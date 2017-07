Petra Ecclestone: Rosenkrieg um Milliardenvermögen

13,5 Millionen Euro kostete die pompöse Hochzeit von Petra Ecclestone und James Stunt im Jahr 2011. Die Tochter von Ex- Formel- 1-Boss Bernie Ecclestone und der Geschäftsmann gaben sich damals im noblen Odescalchi Schloss in der Toskana, in der auch schon Tom Cruise und Katie Holmes vor den Altar traten, das Jawort. Zu den musikalischen Gästen zählten damals unter anderem Eric Clapton und die Black Eyed Peas. Doch jetzt ist alles aus - und Ecclestone und Stunt streiten sich vor Gericht um ihr 5,6- Milliarden- Euro- Vermögen, berichtet die "Daily Mail".

James Stunt und Petra Ecclestone Foto: 2011 Getty Images

Stunt: Ausraster vor Gericht

Und offensichtlich hat keiner der beiden Seiten vor, im Scheidungskrieg klein beizugeben. Sowohl die 28- Jährige als auch ihr 35- jähriger Noch- Ehemann, die gemeinsam drei Kinder haben, haben laut britischer Zeitung die besten Anwälte engagiert. So wird sie von Baroness Fiona Shackleton vertreten - sie stand schon bei der Scheidung von Prinz Charles oder Paul McCartney vor Gericht -, er hofft auf das Können von Hugh Grants Anwalt.

Bernie Ecclestone mit seinen Töchtern Tamara und Petra sowie Ehefrau Salvica (Mitte) Foto: www.PPS.at

Und es könnte richtig schmutzig werden: Denn schon bei der ersten Anhörung am Dienstag erhob Petra Ecclestone schwere Vorwürfe gegen ihren Noch- Ehemann. Er habe sie misshandelt, sei gewalttätig gewesen und habe mehrmals eine Überdosis Drogen genommen, so die "Daily Mail". Stunts Reaktion auf die Anschuldigungen der Ecclestone- Tochter: Angeblich habe er mit der Faust auf den Tisch gehaut, mit der Hand eine "Pistolen Geste" gemacht, seinen Schwiegervater als "Arschloch" beschimpft und sei schließlich aus dem Gerichtssaal gestürmt, wo er den Fotografen den Mittelfinger gezeigt hat. Die Richterin habe den erzürnten Bernie Ecclestone gerade noch zurückhalten können, wird berichtet.

Vor der Hochzeit hatte James Stunt übrigens einen Ehevertrag von 18 Millionen Euro unterschrieben. Im Juli startet nun der Rosenkrieg vor Gericht. Bereits am Freitag muss der Geschäftsmann, der eine internationale Goldbarren- Firma leitet, aus der noblen Villa im Londoner Stadtteil Chelsea ausziehen.