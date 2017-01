Peter Simonischek ist unser Mann in Hollywood

Denn der ehemalige "Jedermann" ist als Protagonist des Streifens "Toni Erdmann" (er spielt einen Vater, der in der Rolle seines Alter Egos die Aufmerksamkeit seiner Tochter erlangen will) für die Trophäe mitnominiert. Es geht um den Sieg in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film".

Foto: Filmladen

Sein Rotes- Teppich- Credo? "Man versucht sich adäquat zu verhalten. Das heißt, sich auch zu freuen wie ein Schneekönig, dass man eingeladen wird", so der Mime im Gespräch. Alles was dann noch käme, wäre die Draufgabe ...

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung